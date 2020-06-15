***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı'nın 10.10.2019 tarihli ve 57/1307 sayılı kararı ile Şirketimiz ile yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili hakkında alınan 54 adet gayrimenkulün Şirketimize satışı işleminin iptali ve satış bedelinin Şirketimize iadesi kararının Ankara 6. İdare Mahkemesi 2020/65 E. sayılı dosyasında 20.03.2020 tarihinde alınan karar ile yürütmesinin durdurulmuş ve bu karara karşı yapılan itiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. Dava Dairesi'nin 12.05.2020 tarihli kararı ile ret edilmiş olmakla birlikte, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md. 91 f. 3'te 20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı Kanun'la yapılan değişikliğe dayanarak SPK Karar Organı'nın 30.04.2020 tarihli ve 27/582 sayılı toplantısında yeniden aynı kararın alındığı ve Ankara İdare Mahkemesi 2020/65 E. sayılı dosyasında 20.03.2020 tarihinde alınan karar gerekçe gösterilerek, SPK tarafından Şirketimizin, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinden satın aldığı 54 adet bağımsız bölümün alım-satım işleminin iptaline, bu alım-satıma ilişkin ödenen bedelin yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili tarafından Şirketimize iade edilmesine karar verilmesi talepli bir davanın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıldığı bilgisi 12.06.2020 günü Şirketimizce öğrenilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851127BIST