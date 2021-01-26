***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 09:49
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 26.01.2021 tarih ve 217 Nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2021 yılında aşağıda bilgisi verilen değerlemeye yetkili kuruluştan hizmet alınmasına, ayrıca yıl içinde edinilebilecek ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve seçilen firmanın kamuya açıklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Varlık ve Seçilen Gayrimenkul Değerleme Şirketi:
Yapı Kredi Plaza Ofis Katı - Levent (Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.) Nuvo Dragos Projesi - Maltepe (Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.)
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904321
BIST
11:311.532
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En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:31
|MAALT
|254,20
|38.600.166
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.041.606
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.397.575
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|TBORG
|23,16
|2.370.797
|% 9,97
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.456.950
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,49
|737.023.149
|% 0,81
|
|GARAN
|9,44
|547.403.361
|% -1,05
|
|KARSN
|5,42
|519.494.730
|% 4,23
|
|KOZAL
|120,20
|479.224.596
|% -0,99
|
|ODAS
|4,02
|298.603.863
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,49
|737.023.149
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,51
|214.789.325
|% -2,58
|
|TSKB
|1,94
|263.286.622
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,55
|180.532.988
|% -1,27
|
|KARSN
|5,42
|519.494.730
|% 4,23
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3992
|7,4043
|% 0,00
|
|Euro
|8,9795
|8,9842
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0712
|10,1217
|% -0,20
|
|Frank
|8,3080
|8,3580
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9711
|1,9810
|% 0,17
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,00
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,22
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