Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2021 17:04



***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021, 25.01.2021 ve 27.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ve Şirketimizin iki yönetim kurulu üyesi aleyhine İstanbul mahkemelerinde açılan ve tamamı tek bir mahkeme dosyasında birleştirilen yedi ayrı tazminat talepli dosyada talep edilen tutarların ıslah edildiği hususu üç dosya için Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) md. 177 gereği Şirketimize haber verilmek üzere mahkemelerince tebliğ edildikleri 22.01.2021, 25.01.2021 ve 27.01.2021 tarihleri itibariyle kamuya duyurulmuştur.
Yedi dava içerisinde aşağıda dosya numaraları ve ıslah tutarları belirtilen dosyalardaki ıslah işlemleri HMK md. 177 gereğince Şirketimize haber verilmemiş olup, dosya takiplerinde tespit ettiğimiz ıslah bilgileri şu şekildedir.
-        İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/411 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 5.254.859,30-TL'dir.
-        İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/393 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 125.654.693,42 TL'dir.
-        İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/419 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 27.067.729,00-TL'dir.
-        İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/362 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 1.420.988,99- TL'dir.
     Yukarıdaki ıslah tutarları bakımından Şirketimize düşen sorumluluk, üç davalıdan birisi olarak, toplam tutarların üçte biri kadardır.
              
    Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960219


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:321.469
Değişim :  0,63% |  9,22
Açılış :  1.465  
Önceki Kapanış :  1.459  
En Yüksek
1.472 En Düşük
1.464
BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 24,86 15.456.407 % 10,00  
MAALT 196,90 48.082.754 % 10,00  
BRLSM 12,11 741.071.386 % 9,99  
HATEK 18,61 26.136.793 % 9,99  
CLEBI 187,10 62.212.262 % 9,99  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Dolar 8,4137 8,4172 % -0,03  
Euro 9,8971 9,9075 % 0,02  
Sterlin 11,5197 11,5775 % -0,09  
Frank 9,1877 9,2430 % -0,12  
Riyal 2,2371 2,2484 % -0,13  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 0,83  
Altın Gr. 489 489 -0,52  
Cumhuriyet 3.244 3.293 -7,00  
Tam 3.229 3.310 -6,20  
Yarım 1.561 1.601 -3,00  
Çeyrek 783 801 -1,50  
Gümüş.Ons 23,91 23,95 0,31  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,06  
B. Petrol 70,02 70,02 1,65  
Seans Raporu 17:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru