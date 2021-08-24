***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2021, 25.01.2021 ve 27.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve Şirketimizin iki yönetim kurulu üyesi aleyhine İstanbul mahkemelerinde açılan ve tamamı tek bir mahkeme dosyasında birleştirilen yedi ayrı tazminat talepli dosyada talep edilen tutarların ıslah edildiği hususu üç dosya için Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) md. 177 gereği Şirketimize haber verilmek üzere mahkemelerince tebliğ edildikleri 22.01.2021, 25.01.2021 ve 27.01.2021 tarihleri itibariyle kamuya duyurulmuştur.Yedi dava içerisinde aşağıda dosya numaraları ve ıslah tutarları belirtilen dosyalardaki ıslah işlemleri HMK md. 177 gereğince Şirketimize haber verilmemiş olup, dosya takiplerinde tespit ettiğimiz ıslah bilgileri şu şekildedir.- İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/411 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 5.254.859,30-TL'dir.- İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/393 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 125.654.693,42 TL'dir.- İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/419 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 27.067.729,00-TL'dir.- İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/362 Esas dosyasında ıslah yoluyla artırılan tutar 1.420.988,99- TL'dir.Yukarıdaki ıslah tutarları bakımından Şirketimize düşen sorumluluk, üç davalıdan birisi olarak, toplam tutarların üçte biri kadardır.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960219BIST