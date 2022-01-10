***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 13:38
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2021 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında solo mali tablolarda satım işlemlerimizin toplamı 83.271.296 TL+KDV, kiralama işlemlerimizin toplamı 13.259.622 TL+ KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991575
BIST
13:442.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 31,40
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:4413,7829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0235
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:4415,6255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0998
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:44797,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 797,33
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:44
|GEDZA
|20,04
|28.918.369
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.953.312
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|109.673.621
|% 9,94
|
|DOBUR
|102,00
|6.514.037
|% 9,91
|
|ELITE
|18,20
|176.378.203
|% -8,27
|
|LIDFA
|4,42
|50.192.656
|% -7,14
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|RALYH
|11,63
|18.516.723
|% -4,20
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|THYAO
|26,82
|2.627.669.798
|% 7,54
|
|GARAN
|11,84
|1.567.494.913
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,82
|1.395.472.271
|% 1,90
|
|SISE
|15,16
|1.119.961.036
|% 2,02
|
|EREGL
|30,90
|1.098.936.629
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,76
|941.374.264
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,40
|462.252.502
|% 2,56
|
|GARAN
|11,84
|1.567.494.913
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,82
|1.395.472.271
|% 1,90
|
|THYAO
|26,82
|2.627.669.798
|% 7,54
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7646
|13,7829
|% -0,17
|
|Euro
|15,6043
|15,6255
|% -0,63
|
|Sterlin
|18,6627
|18,7563
|% -0,27
|
|Frank
|14,8909
|14,9806
|% -0,56
|
|Riyal
|3,6607
|3,6791
|% -0,17
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|4,11
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-29,00
|
|Tam
|5.268
|5.402
|-30,59
|
|Yarım
|2.546
|2.613
|-14,80
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-7,40
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,81
|81,81
|0,06
|