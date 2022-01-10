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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2022 13:38
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca   2021 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında solo mali tablolarda satım işlemlerimizin toplamı 83.271.296 TL+KDV, kiralama işlemlerimizin toplamı 13.259.622 TL+ KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991575


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Cumhuriyet 5.292 5.372 -29,00  
Tam 5.268 5.402 -30,59  
Yarım 2.546 2.613 -14,80  
Çeyrek 1.277 1.306 -7,40  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 0,16  
Gümüş Gr. 9,93 9,94 0,04  
B. Petrol 81,81 81,81 0,06  
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