***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Açıklamalar15.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın Şirketimizce satın alınan 54 adet bağımsız bölümün alım-satım işleminin iptaline, bu alım-satıma ilişkin ödenen bedelin şirketimize iade edilmesine karar verilmesi talepli bir davanın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıldığı açıklanmıştı. 20.10.2022 tarihinde yapılan duruşmada Mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073219BIST