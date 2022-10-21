***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 09:49
Açıklamalar
15.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın Şirketimizce satın alınan 54 adet bağımsız bölümün alım-satım işleminin iptaline, bu alım-satıma ilişkin ödenen bedelin şirketimize iade edilmesine karar verilmesi talepli bir davanın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıldığı açıklanmıştı. 20.10.2022 tarihinde yapılan duruşmada Mahkeme tarafından davanın reddine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073219
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|SMRTG
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|371.474.360
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|ERCB
|63,80
|236.902.651
|% 10,00
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|ALKA
|139,70
|25.289.751
|% 10,00
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|MRSHL
|330,30
|14.946.854
|% 9,99
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|ETILR
|8,80
|54.420.305
|% -5,17
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|DAGHL
|28,84
|12.855.735
|% -3,87
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|SONME
|43,50
|7.307.711
|% -3,50
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|HKTM
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|% -3,50
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|OZGYO
|3,64
|46.186.745
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|THYAO
|98,60
|2.543.899.389
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|TUPRS
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|1.582.570.218
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|SASA
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|YKBNK
|9,63
|1.033.167.133
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|
|AKBNK
|15,66
|963.904.924
|% -0,57
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|EKGYO
|4,51
|603.851.961
|% 0,22
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|TSKB
|2,85
|362.463.198
|% 1,79
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|SKBNK
|1,97
|218.735.542
|% 3,14
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|YKBNK
|9,63
|1.033.167.133
|% -0,62
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|ISGYO
|7,29
|762.041.119
|% 9,95
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|12:15
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6021
|18,6045
|% -0,01
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|Euro
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|18,1491
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,6681
|20,7718
|% -0,78
|
|Frank
|18,3355
|18,4460
|% -0,66
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|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,08
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|12:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,46
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|Altın Gr.
|969
|970
|-3,69
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|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-65,00
|
|Tam
|6.593
|6.695
|-14,00
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|Yarım
|3.212
|3.273
|-7,00
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|Çeyrek
|1.604
|1.636
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,28
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|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,17
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|B. Petrol
|91,38
|91,38
|-1,00
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