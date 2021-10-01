***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu tarafından gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,1)Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çikarılmış sermayesinin %4'üne karşılık gelen 10,000,000 TL nominal (her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 10,000,000 adet pay) olarak belirlenmesine,3) Geri alım için ayrılacak fonun 15,000,000.-TL olarak belirlenmesine,4) Yürütülecek hisse geri alım işlemi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,5) Geri alım işleminin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966185BIST