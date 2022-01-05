***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 05.01.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 4.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarOZGYO, TRAOZFIN91P5 22.12.2021 1.250.000 0,5 1,52 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 23.12.2021 150.000 0,06 1,51 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 23.12.2021 50.000 0,02 1,49 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 23.12.2021 50.000 0,02 1,48 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 24.12.2021 100.000 0,04 1,52 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 27.12.2021 82.333 0,03 1,54 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 27.12.2021 167.667 0,07 1,56 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 04.01.2022 250.000 0,1 1,59 -OZGYO, TRAOZFIN91P5 05.01.2022 400.000 0,16 1,62 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)OZGYO, TRAOZFIN91P5 1,62 1,54 3.860.853 NAKİT 2.500.000 1Ek Açıklamalar21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 05.01.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989071BIST