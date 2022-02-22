***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.02.2022 18:49
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Melike Fettahoğlu Ağaçhan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi / Mali İşler Müdürü 0212 281 52 61 melike@ozdericigyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 904375
Mesut Cemil Özmağden Yatırımcı İlişkileri / Mali İşler Müdürü 0212 281 52 61 mesut.ozmagden@ozdericigyo.com.tr yok yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003541
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,60
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
18:0513,7743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1117
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
18:0515,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1392
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
18:05844,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 7,52
|Açılış
|: 844,77
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|18,26
|7.770.954
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.642.918
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.705.614
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.269.209
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.458.102
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|848.617
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|607.185
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.169.047
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.795.999
|% -9,98
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7638
|13,7743
|% 0,82
|
|Euro
|15,5996
|15,6180
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,6962
|18,7899
|% 0,90
|
|Frank
|14,9350
|15,0250
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6675
|3,6859
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,18
|
|Altın Gr.
|844
|844
|7,23
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,24
|
|B. Petrol
|93,96
|93,96
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem