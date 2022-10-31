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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 18:12
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
243
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 31/10/2022 - KARAR SAYISI : 243
  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN  SORUMLULUK BEYANI
a)  01.01.2022-30.09.2022  ara hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte bağımsız denetimden geçmemiş solo finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar ve Dipnotlar"), Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini,
b)   İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)   İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotlar'ın, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Mehmet Ali Güneysu - Denetim Komitesi Başkanı
Selim Taylan - Denetim Komitesi Üyesi
Orhan Aksüt - Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075377


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Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.621 6.688 37,00  
Yarım 3.226 3.270 21,00  
Çeyrek 1.618 1.634 10,00  
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Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,27  
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