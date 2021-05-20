***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÖzderici Holding A.Ş. tarafından, ortakları Ali Uğur Özderici ve Ahmet Özderici'nin sahibi oldukları Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (OZGYO) Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin satın alınmasına karar verilmiştir. Özderici Holding A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilecek işlemde 63.597.754,204 nominal değerli pay OZGYO hisse senedini Ali Uğur Özderici'den, 63.610.253,814 nominal değerli pay OZGYO hisse senedini Ahmet Özderici'den, nominal 1 TL değerli pay başına 1,90 TL birim fiyattan satın alacaktır.Borsa İstanbul A.Ş.'de gerçekleştirilecek Toptan Alış Satış İşleminin aracılığı Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından yürütülecektir.ÖZDERİCİ HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936982BIST