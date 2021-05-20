***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
20.05.2021 16:59
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Toptan Alış Satış İşlemi
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Özderici Holding A.Ş. tarafından, ortakları Ali Uğur Özderici ve Ahmet Özderici'nin sahibi oldukları Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (OZGYO) Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin satın alınmasına karar verilmiştir. Özderici Holding A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları kapsamında gerçekleştirilecek işlemde 63.597.754,204 nominal değerli pay OZGYO hisse senedini Ali Uğur Özderici'den, 63.610.253,814 nominal değerli pay OZGYO hisse senedini Ahmet Özderici'den, nominal 1 TL değerli pay başına 1,90 TL birim fiyattan satın alacaktır.
Borsa İstanbul A.Ş.'de gerçekleştirilecek Toptan Alış Satış İşleminin aracılığı Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından yürütülecektir.
ÖZDERİCİ HOLDİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936982
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
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|: 1.452
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En Düşük
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En Yüksek
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508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3700
|8,3754
|% -0,44
|
|Euro
|10,2449
|10,2536
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8306
|11,8899
|% -0,06
|
|Frank
|9,2736
|9,3294
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2272
|2,2383
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|9,31
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,89
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,01
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,32
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