***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
24.05.2021 14:42
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Toptan Alış Satış İşlemi
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Sahibi olduğum Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (OZGYO) Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin tamamı, 63.597.754,204 TL nominal değerli pay tarafımca Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış ve Satış Pazarında Özderici Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Bu işlem sonrasında Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesindeki payım 55.437,846 TL nominal paya, oy hakkım %0,02'ye düşmüştür.
Ali Uğur ÖZDERİCİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937439
BIST
17:281.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,61
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:288,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:2810,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:28507,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,59
|Açılış
|: 507,49
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:28
|TRILC
|42,90
|113.743.322
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.120.635
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.813.301
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.548.283
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.623.128
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,28
|35.485.927
|% -8,69
|
|SAYAS
|28,64
|32.346.638
|% -7,13
|
|GARAN
|8,13
|1.163.890.438
|% -0,37
|
|FENER
|33,44
|702.754.155
|% 6,43
|
|ASELS
|15,46
|698.508.023
|% 2,05
|
|EREGL
|19,18
|673.454.506
|% 2,51
|
|KRDMD
|8,09
|660.839.230
|% 0,75
|
|GARAN
|8,13
|1.163.890.438
|% -0,37
|
|TSKB
|1,40
|188.213.622
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,17
|266.676.688
|% 0,46
|
|KARSN
|4,90
|543.872.011
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,97
|179.379.095
|% 0,51
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3829
|8,3844
|% -0,37
|
|Euro
|10,2490
|10,2542
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,8378
|11,8972
|% -0,29
|
|Frank
|9,3226
|9,3787
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2295
|2,2406
|% -0,35
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,25
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,05
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|1,52
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 79 artarak (% 0.45 ) 1, 528
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, FENER
-
17:43XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 342.00 milyon TL de
-
17:43TDGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 731, 014 adet işlem
-
17:41PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 956, 307 adet işlem