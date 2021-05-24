***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSahibi olduğum Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (OZGYO) Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin tamamı, 63.597.754,204 TL nominal değerli pay tarafımca Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış ve Satış Pazarında Özderici Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Bu işlem sonrasında Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesindeki payım 55.437,846 TL nominal paya, oy hakkım %0,02'ye düşmüştür.Ali Uğur ÖZDERİCİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937439BIST