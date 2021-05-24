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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

24.05.2021 14:44



***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

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Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Şirketimiz Özderici Holding A.Ş Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Borsada İşlem Görmeyen şirket sermayesinin % 25,44'üne tekabül eden 63.610.253,814 TL nominal değerli payı Ahmet Özderici'den, % 25,44'üne tekabül eden 63.597.754,204TL nominal değerli payı Ali Uğur Özderici'den, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış işlemleri kapsamında satın almıştır.
24.05.2021 tarihinde gerçekleşen bu işlem sonrası Şirketimizin Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesindeki payı 127.270.792,739 TL nominal paya, oy hakkı da şirket sermayesinin  % 50,91'e ulaşmıştır.
      
ÖZDERİCİ HOLDİNG A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937442


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