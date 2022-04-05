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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.04.2022 13:11
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 05.04.2022 tarih ve 240 no'lu kararında
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca şirketimiz bünyesinde oluşturulan komitelerden
1-Kurumsal  Yönetim Komitesi'ne, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selim  Taylan'ın Başkan, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Güneysu ve şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Melike Fettahoğlu Ağaçhan'ın üye olarak seçilmelerine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
2-Denetimden  Sorumlu Komite Başkanlığına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi  Mehmet Ali Güneysu, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine Şirketimiz  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selim Taylan'ın seçilmelerine,
3-Riskin  Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine  Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selim Taylan'ın seçilmelerine,
4-Sürdürülebilirlik  Komitesi, komite başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali  Güneysu'nun, komite üyeleri olarak Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Selim  Taylan ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Melike Fettahoğlu  Ağaçhan'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015817


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