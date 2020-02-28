***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:02
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822430
BIST
13:32105.482
En Yüksek
|Değişim
|: -4,47%
|| -4.936,08
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:326,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:326,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:32326,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 325,76
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,70
|12.227.147
|% 11,10
|
|OYAYO
|3,74
|19.523.507
|% 10,65
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|AKSEN
|3,78
|14.618.260
|% 7,69
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AVGYO
|1,49
|22.734.631
|% -12,87
|
|BUCIM
|3,39
|1.005.199
|% -11,72
|
|SEKUR
|4,67
|2.013.830
|% -10,88
|
|IHEVA
|3,24
|1.424.849
|% -10,74
|
|DMSAS
|3,63
|4.525.339
|% -10,59
|
|THYAO
|11,41
|741.502.281
|% -6,09
|
|ASELS
|27,06
|579.267.219
|% -3,29
|
|GARAN
|9,46
|204.833.724
|% -7,16
|
|YKBNK
|2,29
|146.857.407
|% -6,53
|
|PETKM
|3,60
|144.662.556
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,38
|127.363.881
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|108.261.446
|% -6,20
|
|ODAS
|1,93
|131.362.467
|% -5,39
|
|THYAO
|11,41
|741.502.281
|% -6,09
|
|YKBNK
|2,29
|146.857.407
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0076
|8,0478
|% 0,46
|
|Frank
|6,4366
|6,4754
|% 1,02
|
|Riyal
|1,6568
|1,6651
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-7,83
|
|Altın Gr.
|325
|326
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|-1,50
|