***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:01
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829044
BIST
11:1291.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,38%
|| -4.187,05
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
11:126,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3660
En Düşük
6,2780
11:127,1294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0964
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1301
En Düşük
6,9931
11:12314,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,69
|Açılış
|: 314,08
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,16
|3.625.096
|% 9,43
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|VKING
|3,78
|1.852.348
|% 5,88
|
|MTRYO
|4,90
|11.710
|% 5,15
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|KSTUR
|20,42
|41
|% -9,96
|
|ASELS
|24,10
|191.976.805
|% -5,34
|
|THYAO
|8,73
|154.872.617
|% -4,49
|
|GARAN
|8,56
|120.774.055
|% -4,99
|
|ECILC
|4,06
|71.656.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|53.495.287
|% -3,17
|
|IHLGM
|0,91
|32.303.222
|% -4,21
|
|ODAS
|1,32
|45.399.264
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,14
|53.495.287
|% -3,17
|
|GSRAY
|1,86
|43.063.448
|% -8,82
|
|KRDMD
|1,97
|44.035.132
|% -4,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8073
|7,8465
|% 0,77
|
|Frank
|6,7097
|6,7501
|% 1,26
|
|Riyal
|1,6891
|1,6976
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.533
|3,05
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,09
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,86
|2,87
|-0,13
|
|B. Petrol
|32,23
|32,23
|-1,62
|