***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2020 17:27
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871118
BIST
17:191.096
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -12,55
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.092
17:197,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,4320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4072
En Düşük
7,3558
17:198,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0670
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7672
En Düşük
8,6716
17:19456,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,18
|Açılış
|: 456,60
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
455,86
BIST En Aktif Hisseler17:19
|INTEM
|14,30
|3.974.706
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|10.019.531
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|EMKEL
|3,09
|96.984.881
|% -6,36
|
|THYAO
|11,30
|1.590.630.536
|% 1,99
|
|PETKM
|4,11
|1.269.602.875
|% -0,72
|
|SASA
|16,03
|1.196.383.163
|% 7,58
|
|GARAN
|6,82
|759.463.697
|% -2,01
|
|TUPRS
|83,35
|730.932.118
|% -1,13
|
|YKBNK
|2,06
|683.335.321
|% -3,74
|
|PETKM
|4,11
|1.269.602.875
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,90
|579.141.967
|% -1,55
|
|GSRAY
|2,91
|626.997.720
|% -0,34
|
|BJKAS
|3,02
|499.854.953
|% -5,03
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4014
|7,4067
|% 0,39
|
|Euro
|8,7578
|8,7649
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6902
|9,7388
|% 0,80
|
|Frank
|8,1169
|8,1658
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9680
|1,9779
|% 0,30
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-9,76
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-34,06
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-16,47
|
|Çeyrek
|732
|749
|-8,24
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,25
|46,25
|0,61
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:28EMKEL
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 955, 015 adet işlem
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17:27KRGYO
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 005, 792 adet işlem
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17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 94 kaybederek (% -1.59 ) 1, 238
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17:26XU100
Endeks 1, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 15, 063.00 milyon TL de
-
17:26MAALT
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 86.20 lira fiyatla işlem gören hissede 396, 978 adet işlem