***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 11:39
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893371
BIST
11:341.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
11:347,7974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0388
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
11:349,5196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0138
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
11:34466,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,13
|Açılış
|: 466,19
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler11:34
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.650.609
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,64
|9.355.000
|% -9,94
|
|IZMDC
|11,55
|82.192.760
|% -8,55
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|864.719.675
|% 1,55
|
|SISE
|7,36
|837.639.542
|% 0,41
|
|TUPRS
|110,10
|555.141.454
|% 1,66
|
|YKBNK
|3,14
|523.846.127
|% 0,00
|
|ODAS
|4,05
|417.281.612
|% 1,00
|
|YKBNK
|3,14
|523.846.127
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,61
|356.477.774
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,12
|289.506.238
|% 0,95
|
|SISE
|7,36
|837.639.542
|% 0,41
|
|ODAS
|4,05
|417.281.612
|% 1,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7950
|7,7974
|% -0,50
|
|Euro
|9,5149
|9,5196
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,5035
|10,5562
|% -0,02
|
|Frank
|8,7875
|8,8405
|% -0,32
|
|Riyal
|2,0721
|2,0825
|% -0,50
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,45
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.114
|-3,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-15,37
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-7,43
|
|Çeyrek
|744
|761
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|50,84
|50,84
|0,08
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:45IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 324 adet işlem
-
11:44KLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 562, 929 adet işlem
-
11:43MERKO
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 195, 846 adet işlem
-
11:42FADE
Yüzde 4.58 oranında artışla 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 469, 438 adet işlem
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 22 artarak (% 0.79 ) 1, 559