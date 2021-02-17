***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2021 11:22
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910290
BIST
14:071.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:077,0123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:078,4634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:07403,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,61
|Açılış
|: 403,03
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:07
|ATEKS
|59,95
|14.672.571
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|152.957.028
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.575.029
|% 9,99
|
|YUNSA
|16,76
|65.181.397
|% 9,97
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,70
|42.143.481
|% -8,06
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|293,50
|116.323.601
|% -6,59
|
|HALKB
|5,70
|1.356.848.513
|% 8,57
|
|SASA
|42,76
|1.281.471.825
|% 3,84
|
|KOZAL
|146,80
|1.070.971.217
|% 1,38
|
|GARAN
|9,61
|898.644.970
|% -1,33
|
|VAKBN
|4,53
|851.667.532
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,53
|594.543.766
|% 0,00
|
|HALKB
|5,70
|1.356.848.513
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,50
|495.291.232
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,53
|851.667.532
|% 3,66
|
|KARSN
|5,06
|672.336.796
|% 3,05
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0082
|7,0123
|% 0,28
|
|Euro
|8,4580
|8,4634
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,6859
|9,7344
|% -0,08
|
|Frank
|7,7984
|7,8453
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8622
|1,8716
|% 0,21
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,15
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.665
|2.732
|-10,93
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-5,29
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,65
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,07
|64,07
|0,72
|
Seans Raporu
14:07
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14:22TUCLK
Yüzde 5.07 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 596, 915 adet işlem
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14:21XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 19, 827.00 milyon TL de
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14:20IEYHO
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14:19HATEK
Yüzde 6.49 oranında artışla 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 708 adet işlem
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14:18FROTO
Yüzde 5.09 oranında artışla 165.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 462, 959 adet işlem