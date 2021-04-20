***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:06
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929567
BIST
12:271.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,10
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
12:278,1285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
12:279,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0694
|Açılış
|: 9,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
12:27461,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,96
|Açılış
|: 461,51
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler12:25
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.625.167
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.637.433
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|SONME
|38,40
|2.168.731
|% 7,44
|
|SAMAT
|4,23
|11.379.931
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|47.738.922
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,85
|3.467.003
|% -9,95
|
|EDIP
|1,99
|1.718.290
|% -9,95
|
|SANEL
|4,46
|858.188
|% -9,90
|
|GARAN
|7,11
|777.938.905
|% 1,57
|
|EREGL
|18,04
|603.236.433
|% -0,66
|
|PETKM
|6,55
|425.014.313
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,18
|372.522.034
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,83
|256.314.947
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|256.314.947
|% -1,61
|
|TSKB
|1,28
|140.060.124
|% -0,78
|
|GARAN
|7,11
|777.938.905
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,13
|211.560.507
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,08
|91.394.786
|% -2,70
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1244
|8,1283
|% 0,49
|
|Euro
|9,7992
|9,8054
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,3372
|11,3941
|% 0,55
|
|Frank
|8,8464
|8,8997
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1609
|2,1717
|% 0,53
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-6,86
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-2,00
|
|Tam
|3.040
|3.118
|2,78
|
|Yarım
|1.469
|1.508
|1,34
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|0,75
|