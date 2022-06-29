***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 17:20
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040057
BIST
17:142.439
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -51,64
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.438
17:1416,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0411
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:1417,4441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1091
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:14972,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,12
|Açılış
|: 972,98
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:12
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.284.264
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.296.910
|% 9,96
|
|GZNMI
|41,70
|36.003.533
|% 9,91
|
|RTALB
|6,79
|60.540.083
|% 9,89
|
|LIDFA
|12,60
|66.532.965
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.701.849
|% -9,99
|
|SELVA
|7,44
|103.828.598
|% -9,82
|
|YEOTK
|58,75
|78.366.410
|% -9,48
|
|SEKUR
|14,00
|43.586.460
|% -7,71
|
|THYAO
|47,46
|4.039.373.993
|% -1,21
|
|SISE
|21,20
|1.524.341.034
|% -1,03
|
|EREGL
|27,14
|1.288.506.703
|% -1,52
|
|ASELS
|23,16
|1.169.251.889
|% -0,17
|
|AKBNK
|8,24
|900.647.123
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,59
|459.786.565
|% -1,15
|
|ODAS
|2,98
|502.460.958
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,39
|687.786.303
|% -1,79
|
|TSKB
|2,05
|294.661.237
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,24
|900.647.123
|% -0,84
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6339
|16,6423
|% -0,24
|
|Euro
|17,4254
|17,4476
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,1128
|20,2137
|% -0,74
|
|Frank
|17,4067
|17,5116
|% 0,33
|
|Riyal
|4,4220
|4,4442
|% -0,20
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,98
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|6.510
|6.608
|-17,00
|
|Tam
|6.501
|6.593
|-44,00
|
|Yarım
|3.182
|3.224
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,08
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,40
|
Seans Raporu
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