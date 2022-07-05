***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 14:59
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041622
BIST
15:422.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,58
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
15:4217,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2267
|Açılış
|: 17,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
15:4217,5582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
15:42986,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,98
|Açılış
|: 986,65
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:40
|GZNMI
|45,88
|27.863.546
|% 9,03
|
|CANTE
|43,06
|38.418.855
|% 7,65
|
|GEREL
|4,52
|33.031.531
|% 7,62
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|OYAYO
|10,19
|12.776.222
|% 7,15
|
|ULUSE
|207,00
|13.097.631
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SANFM
|14,85
|6.193.436
|% -6,27
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|THYAO
|47,16
|2.859.623.935
|% -1,09
|
|EREGL
|26,08
|1.182.027.777
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,14
|1.094.387.653
|% 4,65
|
|SASA
|39,90
|1.019.397.327
|% -1,48
|
|SISE
|21,18
|996.389.373
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,84
|928.764.257
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,27
|665.286.065
|% -0,23
|
|ODAS
|2,75
|390.608.215
|% 0,73
|
|TSKB
|1,98
|150.810.313
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,70
|725.938.856
|% 0,28
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0398
|17,0531
|% 1,35
|
|Euro
|17,5315
|17,5545
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,3155
|20,4174
|% 0,15
|
|Frank
|17,5533
|17,6591
|% 0,77
|
|Riyal
|4,5233
|4,5460
|% 1,28
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-6,34
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,03
|
|Cumhuriyet
|6.585
|6.685
|46,00
|
|Tam
|6.580
|6.661
|35,00
|
|Yarım
|3.221
|3.257
|17,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.628
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,41
|