***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 17:10
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087580
BIST
17:015.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 28,90
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
17:0118,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
17:0119,9981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0987
|Açılış
|: 19,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0138
En Düşük
19,7813
17:011.065,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -16,61
|Açılış
|: 1.065,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:59
|EPLAS
|28,82
|38.612.140
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|665.477
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|480.613.465
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|267.972.504
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,17
|431.990.109
|% -9,85
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,32
|230.892.247
|% -7,56
|
|THYAO
|138,80
|7.062.713.237
|% 1,31
|
|ASELS
|57,40
|6.633.242.495
|% 1,77
|
|ENKAI
|25,62
|5.036.046.428
|% 9,96
|
|AKBNK
|17,99
|4.845.289.489
|% 4,05
|
|ISCTR
|11,77
|4.825.588.945
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,83
|1.756.234.725
|% 4,04
|
|EKGYO
|7,68
|4.505.193.964
|% -3,40
|
|ISCTR
|11,77
|4.825.588.945
|% 5,37
|
|YKBNK
|11,56
|3.377.842.784
|% 3,96
|
|VAKBN
|10,96
|3.199.845.566
|% 3,30
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6441
|18,6513
|% 0,16
|
|Euro
|19,9722
|19,9942
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,9072
|23,0221
|% -0,73
|
|Frank
|20,0303
|20,1510
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,13
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-28,38
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|-14,96
|
|Cumhuriyet
|7.177
|7.285
|-72,00
|
|Tam
|7.208
|7.266
|-62,00
|
|Yarım
|3.491
|3.552
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.776
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|-0,38
|
Seans Raporu
16:59
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17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 5 artarak (% 0.73 ) 5, 474
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17:14XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 104, 072.00 milyon TL de
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17:13RAYSG
Yüzde 4.60 oranında artışla 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 527 adet işlem
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17:11BASGZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 166, 469 adet işlem
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17:10ISCTR
Yüzde 5.46 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 406, 903, 834 adet işlem