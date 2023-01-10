***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:36
***OZKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099559
BIST
17:584.991
En Yüksek
|Değişim
|: -3,48%
|| -180,08
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
17:5820,1962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0473
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:5820,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0300
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3100
En Düşük
20,2600
17:581.133,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.133,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SDTTR
|51,50
|4.492.500
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.643.010
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.489.673
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|24.537.713
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|526.079.244
|% 9,98
|
|CEOEM
|20,34
|25.250.161
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|159.542.070
|% -10,00
|
|BFREN
|4.632,30
|207.022.256
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|531.314.221
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|EREGL
|37,88
|6.981.771.656
|% -4,87
|
|THYAO
|131,30
|6.941.210.047
|% -5,13
|
|ASELS
|58,10
|6.852.923.282
|% -1,69
|
|KRDMD
|18,20
|5.244.825.784
|% -3,14
|
|KOZAL
|563,00
|4.237.188.634
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,54
|4.141.982.054
|% -2,18
|
|YKBNK
|9,59
|3.608.186.859
|% -5,24
|
|KRDMD
|18,20
|5.244.825.784
|% -3,14
|
|SKBNK
|2,72
|546.333.552
|% -4,23
|
|AKBNK
|17,03
|3.155.165.971
|% -4,38
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,1882
|20,1962
|% 0,23
|
|Euro
|20,2900
|20,3000
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7527
|22,8668
|% -0,16
|
|Frank
|20,2761
|20,3983
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9828
|5,0078
|% 0,05
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|6,24
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,16
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.663
|7.729
|21,00
|
|Yarım
|3.723
|3.781
|10,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.891
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|