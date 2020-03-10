***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2020 17:51
***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZKGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Akbalık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826342
BIST
17:43102.001
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -1.522,66
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.901
17:436,1638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1638
En Düşük
6,1032
17:437,0061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:43327,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -4,57
|Açılış
|: 327,24
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|23.162.397
|% 14,95
|
|VKING
|2,92
|9.308.881
|% 13,18
|
|DESPC
|5,54
|51.858.329
|% 13,06
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|899.577
|% -14,98
|
|TGSAS
|4,12
|3.773.383
|% -10,43
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|KRONT
|15,96
|11.681.705
|% -9,16
|
|SAFKR
|3,47
|2.578.938
|% -8,92
|
|ODAS
|1,80
|249.252.349
|% -3,74
|
|IHLGM
|1,21
|214.059.619
|% -3,97
|
|TKNSA
|7,15
|194.223.010
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,33
|130.885.047
|% -1,48
|
|PGSUS
|43,32
|124.804.256
|% -3,82
|
|IHLGM
|1,21
|214.059.619
|% -3,97
|
|ODAS
|1,80
|249.252.349
|% -3,74
|
|ADESE
|1,31
|88.932.529
|% -6,43
|
|HLGYO
|1,46
|41.252.906
|% -3,95
|
|TKNSA
|7,15
|194.223.010
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9600
|7,9999
|% -0,94
|
|Frank
|6,5586
|6,5981
|% -0,80
|
|Riyal
|1,6315
|1,6397
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-23,13
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|-16,73
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-8,09
|
|Çeyrek
|522
|534
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,16
|37,16
|2,80
|
Seans Raporu
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