***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 11:53
***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZKGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Akbalık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830316
BIST
13:0386.951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 172,81
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
13:036,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0613
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
13:037,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0779
|Açılış
|: 7,1130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
13:03311,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -2,78
|Açılış
|: 311,75
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.144
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|747.062
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|ADNAC
|1,88
|2.027.913
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|258.719
|% 9,90
|
|UZERB
|1,62
|20.887
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.013
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|24.804
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|982.400
|% -9,97
|
|MAALT
|51,25
|906.248
|% -9,93
|
|THYAO
|8,17
|508.114.411
|% 2,38
|
|ASELS
|22,30
|394.536.542
|% 1,46
|
|GARAN
|8,34
|333.105.691
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,14
|270.566.332
|% -0,96
|
|TSPOR
|2,57
|157.106.822
|% -4,81
|
|ODAS
|1,23
|92.829.242
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,03
|140.855.748
|% -0,98
|
|THYAO
|8,17
|508.114.411
|% 2,38
|
|TSPOR
|2,57
|157.106.822
|% -4,81
|
|IHLGM
|0,80
|41.477.418
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7543
|7,7932
|% 0,86
|
|Frank
|6,7159
|6,7563
|% 1,30
|
|Riyal
|1,7182
|1,7268
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.498
|1.499
|-30,35
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.058
|2.111
|-17,59
|
|Yarım
|995
|1.021
|-8,51
|
|Çeyrek
|499
|510
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|12,42
|12,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,69
|27,69
|-1,04
|