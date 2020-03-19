***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2020 16:54
***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZKGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Akbalık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830772
BIST
17:0785.138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -439,10
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
17:076,5295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0499
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
17:077,0578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
17:07312,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,39
|Açılış
|: 312,11
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,08
|37.312.440
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|209.811.146
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|487.833
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.253.464
|% 9,97
|
|HUBVC
|11,69
|91.483.268
|% -10,56
|
|LKMNH
|4,25
|891.000
|% -9,96
|
|TKNSA
|3,80
|50.254.739
|% -9,95
|
|PENGD
|1,90
|16.574.254
|% -9,95
|
|DERIM
|2,90
|3.335.973
|% -9,94
|
|GARAN
|7,69
|789.724.835
|% -3,87
|
|ASELS
|21,10
|707.444.379
|% -2,94
|
|THYAO
|7,96
|609.013.373
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,92
|336.862.042
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,86
|209.811.146
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,92
|336.862.042
|% -3,03
|
|GARAN
|7,69
|789.724.835
|% -3,87
|
|ODAS
|1,18
|106.612.974
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|64.291.324
|% -2,60
|
|THYAO
|7,96
|609.013.373
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5783
|7,6163
|% 0,86
|
|Frank
|6,6746
|6,7148
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7337
|1,7424
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-1,78
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,05
|12,09
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,60
|25,60
|0,72
|