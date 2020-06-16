***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2020 10:06
***OZKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZKGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Akbalık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851318
BIST
12:55111.199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.643,31
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.220
En Düşük
110.706
12:556,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8416
En Düşük
6,7909
12:557,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
12:55380,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,98
|Açılış
|: 380,45
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,77
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,21
|13.574.186
|% 10,00
|
|YGYO
|1,02
|13.995.118
|% 9,68
|
|PEGYO
|1,51
|13.626.814
|% 9,42
|
|AKENR
|1,38
|105.125.150
|% 8,66
|
|KARSN
|2,40
|400.591.233
|% 7,62
|
|EGCYO
|1,33
|311.275
|% -9,52
|
|LUKSK
|16,70
|1.334.884
|% -6,96
|
|EPLAS
|17,00
|26.486
|% -5,03
|
|MNDRS
|3,58
|20.663.169
|% -4,79
|
|BOSSA
|10,48
|22.590.824
|% -2,60
|
|ASELS
|32,44
|577.323.282
|% 1,44
|
|GSRAY
|3,38
|563.155.400
|% 2,74
|
|GARAN
|8,20
|427.410.468
|% 1,74
|
|KARSN
|2,40
|400.591.233
|% 7,62
|
|ISFIN
|4,01
|301.776.428
|% 2,04
|
|KARSN
|2,40
|400.591.233
|% 7,62
|
|GSRAY
|3,38
|563.155.400
|% 2,74
|
|IEYHO
|0,90
|95.621.811
|% 9,76
|
|IHLAS
|0,80
|83.847.744
|% 2,56
|
|AKENR
|1,38
|105.125.150
|% 8,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6284
|8,6717
|% 0,64
|
|Frank
|7,1921
|7,2354
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|4,47
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.539
|2.556
|4,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|2,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,59
|