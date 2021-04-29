***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2021 17:06
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29.04.2021 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin de önerisi doğrultusunda, 2021 yılına ait bağımsız denetim hizmetinin, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932421
BIST
17:071.398
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BIST En Aktif Hisseler17:07
|KONYA
|956,00
|31.697.206
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.229.993
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.159.999
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.576.216
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.527.679
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.271.489
|% -9,85
|
|BNTAS
|6,13
|87.213.247
|% -9,19
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|GARAN
|7,21
|882.674.383
|% 1,26
|
|PETKM
|6,72
|664.130.802
|% 3,07
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|EREGL
|19,09
|567.514.279
|% 0,79
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|SASA
|36,72
|399.167.799
|% 0,88
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|KRDMD
|7,11
|379.204.530
|% 1,28
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|YKBNK
|2,10
|278.863.214
|% 0,00
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|GARAN
|7,21
|882.674.383
|% 1,26
|
|PETKM
|6,72
|664.130.802
|% 3,07
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|AKBNK
|4,88
|359.839.282
|% 0,62
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|TSKB
|1,25
|77.014.236
|% 3,31
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|17:07
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2391
|8,2433
|% 0,67
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|Euro
|9,9925
|9,9997
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,4428
|11,5002
|% 0,51
|
|Frank
|9,0005
|9,0547
|% 0,33
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|Riyal
|2,1891
|2,2001
|% 0,54
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-23,39
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|Altın Gr.
|469
|469
|-0,56
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|25,76
|25,78
|-0,43
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|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,00
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|B. Petrol
|68,30
|68,30
|1,52
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