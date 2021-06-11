***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.06.2021Tescil Tarihi11.06.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.06.2021 - 10347AçıklamalarŞirketimizin 08/06/2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçilmiş olup, seçim kararı 11/06/2021 tarih ve 10347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942032BIST