***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.06.2021 18:27
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2021
Tescil Tarihi
11.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.06.2021 - 10347
Açıklamalar
Şirketimizin 08/06/2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçilmiş olup, seçim kararı 11/06/2021 tarih ve 10347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942032
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
18:058,3755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0524
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
18:0510,1383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,1393
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
18:05506,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -7,89
|Açılış
|: 506,59
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3694
|8,3755
|% -0,62
|
|Euro
|10,1297
|10,1383
|% -1,36
|
|Sterlin
|11,7941
|11,8532
|% -0,99
|
|Frank
|9,2805
|9,3364
|% -1,09
|
|Riyal
|2,2277
|2,2389
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-18,07
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-8,62
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,70
|72,70
|0,18
|