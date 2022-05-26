***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.05.2022 17:59
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İıklamalar
Şirketimizin 26/04/2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçilmiş olup, seçim kararı 26/05/2022 tarih ve 10585 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032768
BIST
17:452.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 34,61
|Açılış
|: 2.423
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|Önceki Kapanış
|: 2.418
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2.456
En Düşük
2.421
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,3600
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 969,40
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|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GESAN
|26,18
|128.790.187
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|106.093.060
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.350.010
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.850.887
|% 9,97
|
|KARSN
|6,40
|1.882.263.074
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.949.268
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|223.421.383
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.678.788
|% -9,83
|
|HUNER
|2,56
|72.726.698
|% -5,88
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,42
|5.692.436.615
|% 4,13
|
|SISE
|20,88
|2.597.010.578
|% -0,76
|
|KARSN
|6,40
|1.882.263.074
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.665.780.435
|% 9,21
|
|KOZAL
|192,40
|1.547.966.949
|% 2,72
|
|KARSN
|6,40
|1.882.263.074
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|321.986.768
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,58
|792.891.575
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,76
|618.669.167
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,62
|433.493.443
|% 0,77
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3104
|16,3196
|% -0,27
|
|Euro
|17,4985
|17,5281
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,4183
|20,5207
|% -0,48
|
|Frank
|16,9178
|17,0197
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3331
|4,3549
|% -0,34
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,66
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-6,83
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,04
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|B. Petrol
|114
|114
|2,42
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