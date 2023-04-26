***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.04.2023 19:11
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141431
BIST
18:054.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -107,51
|Açılış
|: 4.886
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|Önceki Kapanış
|: 4.891
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4.901
En Düşük
4.749
18:0519,4231
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 20,3900
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|Önceki Kapanış
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19,4925
En Düşük
19,4034
18:0521,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
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21,5621
En Düşük
21,2731
18:051.241,07
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.241,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.254,91
En Düşük
1.238,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
|
|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
|
|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
|
|SKTAS
|4,03
|68.132.432
|% -9,84
|
|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
|% -3,69
|
|ASTOR
|49,00
|2.403.858.901
|% 0,16
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|EKGYO
|6,23
|772.704.495
|% -2,96
|
|ISCTR
|11,21
|1.380.664.937
|% -1,92
|
|YKBNK
|9,80
|1.090.731.611
|% -1,01
|
|KOZAL
|20,14
|1.993.383.700
|% -4,28
|
|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4175
|19,4231
|% -0,01
|
|Euro
|21,4315
|21,4507
|% 0,65
|
|Sterlin
|24,1267
|24,2477
|% 0,38
|
|Frank
|21,6992
|21,8299
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1616
|5,1874
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-9,35
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.078
|9.277
|-12,00
|
|Yarım
|4.430
|4.529
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.222
|2.282
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,57
|79,57
|-1,02
|