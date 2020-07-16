***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiEla Quality Resort Hotel 2020 yılı kira değeriRapor Tarihi13.07.2020AçıklamalarŞirketimizin portföyündeki varlıklardan Antalya, Belek'te yer alan Ela Quality Resort Hotel'in kira değerine ilişkin olarak Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860108BIST