***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 17:06
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Demre Otel Projesi (Daimi ve Müstakil Üst Hakkı), Demre Antalya
Rapor Tarihi
24.12.2020
Açıklamalar
Antalya İli Demre İlçesi Zümrütkaya Mahallesi'nde yer alan daimi ve müstakil üst hakkına ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895699
BIST
17:031.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,61
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:037,3731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0223
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:039,0523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:03446,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 446,38
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:03
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|TGSAS
|11,56
|114.569.552
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.520.935
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.583.730
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.908.702
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,20
|16.519.426
|% -7,74
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|PKENT
|830,10
|624.216
|% -6,14
|
|BURVA
|49,80
|6.957.346
|% -5,86
|
|OSMEN
|31,68
|3.535.525
|% -5,38
|
|GUBRF
|83,15
|2.998.272.401
|% 8,76
|
|ASELS
|18,41
|2.228.627.986
|% 2,85
|
|GARAN
|10,24
|1.541.510.911
|% 2,20
|
|KOZAL
|97,15
|1.537.044.030
|% 1,99
|
|HALKB
|5,64
|1.385.796.883
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,15
|687.203.982
|% -0,46
|
|HALKB
|5,64
|1.385.796.883
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,73
|1.118.068.099
|% 1,72
|
|ODAS
|3,98
|871.930.737
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,83
|1.137.551.393
|% 3,19
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3673
|7,3731
|% -0,30
|
|Euro
|9,0344
|9,0523
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,9886
|10,0387
|% 0,38
|
|Frank
|8,3075
|8,3575
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% -0,39
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|4,99
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.945
|3.019
|14,18
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|6,86
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|0,21
|