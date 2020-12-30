***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 17:10
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Göktürk 198 Ada 6 Parsel, Eyüp İstanbul
Rapor Tarihi
24.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli Eyüp İlçesi Göktürk Merkez Mahallesi'nde yer alan 198 Ada 6 Parsele ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895702
BIST
17:021.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:027,3712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:029,0560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:02446,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,57
|Açılış
|: 446,14
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|TGSAS
|11,56
|114.566.547
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.520.011
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.574.516
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.702.475
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|16.476.616
|% -8,09
|
|BURVA
|49,40
|6.752.088
|% -6,62
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|OSMEN
|31,68
|3.516.249
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,38
|4.174.838
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,40
|2.978.873.145
|% 9,09
|
|ASELS
|18,43
|2.225.500.852
|% 2,96
|
|KOZAL
|97,30
|1.532.321.318
|% 2,15
|
|GARAN
|10,25
|1.531.516.402
|% 2,30
|
|HALKB
|5,64
|1.383.597.005
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|685.963.142
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.383.597.005
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,73
|1.114.942.631
|% 1,72
|
|ODAS
|3,99
|870.968.461
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,84
|1.131.752.267
|% 3,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3695
|% -0,35
|
|Euro
|9,0337
|9,0549
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,9922
|10,0423
|% 0,42
|
|Frank
|8,3107
|8,3608
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9575
|1,9673
|% -0,34
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|5,77
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.944
|3.019
|13,68
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|6,62
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,19
|
Seans Raporu
17:00
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