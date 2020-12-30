***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 17:17
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Beşiktaş 5 Adet Parsel, Beşiktaş İstanbul
Rapor Tarihi
24.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Balmumcu Mahallesi'nde Şirketimizin mülkiyetinde yer alan 5 adet parsele ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895707
BIST
17:011.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,32
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:017,3712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:019,0514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:01446,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,61
|Açılış
|: 446,14
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|TGSAS
|11,56
|114.569.552
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.520.935
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.583.730
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.908.702
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,20
|16.519.426
|% -7,74
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|PKENT
|830,10
|624.216
|% -6,14
|
|BURVA
|49,80
|6.957.346
|% -5,86
|
|OSMEN
|31,68
|3.535.525
|% -5,38
|
|GUBRF
|83,15
|2.998.272.401
|% 8,76
|
|ASELS
|18,41
|2.228.627.986
|% 2,85
|
|GARAN
|10,24
|1.541.510.911
|% 2,20
|
|KOZAL
|97,15
|1.537.044.030
|% 1,99
|
|HALKB
|5,64
|1.385.796.883
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,15
|687.203.982
|% -0,46
|
|HALKB
|5,64
|1.385.796.883
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,73
|1.118.068.099
|% 1,72
|
|ODAS
|3,98
|871.930.737
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,83
|1.137.551.393
|% 3,19
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3669
|7,3712
|% -0,33
|
|Euro
|9,0359
|9,0514
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,9886
|10,0387
|% 0,38
|
|Frank
|8,3075
|8,3575
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% -0,39
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|4,99
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.945
|3.019
|14,18
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|6,86
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|0,21
|
Seans Raporu
17:01
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17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SAHOL, DOHOL
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 16 artarak (% 1.23 ) 1, 328
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRONT, INTEM, UTPYA, TKNSA, KSTUR, EPLAS, SILVR, ARZUM, VKING, VANGD
-
17:11
CLEBI, DOCO, ESCOM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:11
IDEAS, RHEAG, INVEO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında