***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 17:25
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İş İstanbul 34 Plaza, Güneşli İstanbul
Rapor Tarihi
28.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli Bağcılar İlçesi'nde yer alan İş İstanbul 34 Plaza'ya ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895714
BIST
17:241.477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,23
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:247,3685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0269
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:249,0406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0181
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:24445,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,00
|Açılış
|: 445,76
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|404.932.894
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.574.440
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.600.013
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|27.449.114
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|16.638.193
|% -8,09
|
|BURVA
|49,36
|7.536.346
|% -6,69
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
|13,38
|4.281.138
|% -5,11
|
|DOAS
|28,80
|89.267.488
|% -4,70
|
|GUBRF
|83,85
|3.072.929.995
|% 9,68
|
|ASELS
|18,42
|2.263.121.905
|% 2,91
|
|GARAN
|10,29
|1.732.273.662
|% 2,69
|
|KOZAL
|97,85
|1.592.907.426
|% 2,73
|
|HALKB
|5,64
|1.411.205.942
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|693.653.774
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.411.205.942
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,76
|1.141.034.344
|% 2,37
|
|ODAS
|3,98
|883.195.157
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,78
|1.193.198.786
|% 2,30
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3674
|7,3713
|% -0,33
|
|Euro
|9,0215
|9,0482
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,9852
|10,0352
|% 0,35
|
|Frank
|8,3111
|8,3612
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9591
|1,9690
|% -0,26
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,75
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,11
|51,11
|-0,12
|