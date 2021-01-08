***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.01.2021 14:11
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Hayat Tepe'de Yer Alan 9 Bağımsız Bölüm (7 Konut,1 Dükkan & Metro Market Binası), Bayrampaşa İstanbul
Rapor Tarihi
31.1ildirim/898253
BIST
15:031.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:037,3447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:039,0058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
15:03447,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -4,88
|Açılış
|: 447,15
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler15:01
|INVEO
|58,30
|51.934.173
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|95.258.487
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.811.091
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,50
|1.826.741.280
|% 8,29
|
|EKGYO
|2,52
|1.625.298.823
|% -3,08
|
|THYAO
|12,91
|1.216.945.543
|% 1,81
|
|SISE
|7,45
|1.082.641.316
|% 0,95
|
|OTKAR
|423,40
|1.006.425.340
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,52
|1.625.298.823
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,58
|326.156.157
|% 1,94
|
|PETKM
|5,25
|810.277.212
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|1.082.641.316
|% 0,95
|
|TSKB
|1,85
|260.876.243
|% -0,54
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3398
|7,3445
|% -0,05
|
|Euro
|8,9929
|9,0015
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9485
|9,9984
|% 0,14
|
|Frank
|8,2713
|8,3211
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% -0,01
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-21,13
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|2.966
|3.010
|-29,00
|
|Tam
|2.949
|3.023
|-33,32
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,12
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,06
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,60
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|0,78
|