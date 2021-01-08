***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.01.2021 14:13
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Büyükyalı Projesi, Zeytinburnu İstanbul
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi'nde yer alan Büyükyalı Projesi'ne ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898254
BIST
15:031.537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:037,3447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:039,0058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
15:03447,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -4,88
|Açılış
|: 447,15
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler15:01
|YESIL
|151,80
|95.258.487
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|51.908.405
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.791.827
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,80
|1.819.936.446
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,52
|1.624.132.493
|% -3,08
|
|THYAO
|12,92
|1.214.511.227
|% 1,89
|
|SISE
|7,46
|1.076.987.975
|% 1,08
|
|OTKAR
|423,20
|1.003.669.126
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,52
|1.624.132.493
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,57
|323.718.533
|% 1,29
|
|PETKM
|5,25
|809.549.835
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.076.987.975
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|260.027.381
|% -0,54
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3398
|7,3445
|% -0,05
|
|Euro
|8,9929
|9,0015
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9579
|10,0078
|% 0,23
|
|Frank
|8,2770
|8,3269
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9527
|1,9625
|% 0,04
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,75
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,84
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.953
|3.028
|-28,77
|
|Yarım
|1.427
|1.465
|-13,92
|
|Çeyrek
|716
|732
|-6,96
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,14
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|0,84
|