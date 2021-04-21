***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
21.04.2021 16:42
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Göktürk 197 Ada 1 Parsel Arsa Alımı
Rapor Tarihi
16.04.2021
Açıklamalar
** Değerleme raporu daha önce 20.04.2021 günü saat 17.49'da gönderilen açıklamamızın ekinde yer almakta olup, aynı değerleme raporu ilgili KAP şablonu kullanılarak yeniden gönderilmektedir.
Şirketimizin İstanbul ili Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi'nde yeni aldığı arsaya ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930172
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0858
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1068
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8843
En Düşük
9,7531
18:05471,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 8,09
|Açılış
|: 471,91
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|35,20
|119.005.152
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|4.127.068
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.546.596
|% 9,98
|
|BJKAS
|9,00
|11.853.648
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.753.629
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.811.780
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|42.685.278
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|113.274
|% -10,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% -2,14
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% -4,17
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% -2,36
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1847
|8,1890
|% 1,01
|
|Euro
|9,8655
|9,8809
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,3729
|11,4300
|% 0,91
|
|Frank
|8,8926
|8,9462
|% 0,81
|
|Riyal
|2,1764
|2,1874
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|13,31
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,57
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,24
|
|B. Petrol
|65,93
|65,93
|-0,64
|