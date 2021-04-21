***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2021Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGöktürk 197 Ada 1 Parsel Arsa AlımıRapor Tarihi16.04.2021Açıklamalar** Değerleme raporu daha önce 20.04.2021 günü saat 17.49'da gönderilen açıklamamızın ekinde yer almakta olup, aynı değerleme raporu ilgili KAP şablonu kullanılarak yeniden gönderilmektedir.Şirketimizin İstanbul ili Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi'nde yeni aldığı arsaya ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930172BIST