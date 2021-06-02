***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.06.2021 13:05
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Aydın Didim 1 Adet Arsa (Üst Hak)
Rapor Tarihi
27.05.2021
Açıklamalar
Şirketimizin Aydın İli Didim İlçesi Altınkum Mahallesinde yer alan arsanın daimi ve müstakil üst hakkına ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939537
BIST
16:181.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,72
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:188,6975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1048
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1810,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0906
|Açılış
|: 10,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:18525,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,84
|Açılış
|: 525,41
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:16
|EPLAS
|30,36
|11.815.045
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.188.555
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.319.693
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.979.405
|% 9,87
|
|COSMO
|10,50
|286.780
|% 9,72
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.385.553
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|CELHA
|6,66
|7.692.408
|% -5,67
|
|THYAO
|13,91
|2.110.894.579
|% 1,90
|
|GARAN
|7,98
|1.058.618.988
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,61
|904.262.080
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,18
|575.090.744
|% -1,36
|
|PETKM
|6,24
|557.560.153
|% -2,19
|
|YKBNK
|2,18
|575.090.744
|% -1,36
|
|THYAO
|13,91
|2.110.894.579
|% 1,90
|
|GARAN
|7,98
|1.058.618.988
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,13
|131.001.802
|% 5,61
|
|KRDMD
|7,61
|904.262.080
|% -2,56
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6931
|8,6954
|% 1,20
|
|Euro
|10,5803
|10,5843
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,2816
|12,3432
|% 1,17
|
|Frank
|9,6172
|9,6751
|% 0,91
|
|Riyal
|2,3155
|2,3272
|% 1,37
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-29,72
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,92
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,80
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,04
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:30IZFAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 081 adet işlem
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16:28IZFAS
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 801 adet işlem
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16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 39 kaybederek (% -1.07 ) 1, 238
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, BOBET, EPLAS, PENGD, VAKKO, MZHLD