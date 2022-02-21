***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiÖzak Göktürk 2 Projesi (197 Ada 1 Parsel)Rapor Tarihi14.02.2022AçıklamalarŞirketimizin 03.01.2022 tarihinde Yapı Ruhsatının alımına yönelik bilgilendirmesini yaptığı İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 197 ada, 1 parselde yer alan Göktürk 2 projesi için değerleme raporu ekte yer almaktadır.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003221BIST