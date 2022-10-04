***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.10.2022 21:19
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İş İstanbul 34 Plaza, Bağcılar- İstanbul
Rapor Tarihi
30.09.2022
Açıklamalar
İstanbul İli Bağcılar İlçesi'nde yer alan İş İstanbul 34 Plaza'ya ilişkin 30.09.2022 tarihli gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067230
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0649
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6150
En Düşük
18,3376
18:0518,5656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,3386
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5810
En Düşük
18,1735
18:051.029,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 15,76
|Açılış
|: 1.029,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.033,27
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5761
|18,5858
|% 0,19
|
|Euro
|18,5364
|18,5603
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,2127
|21,3190
|% 1,31
|
|Frank
|18,8666
|18,9803
|% 1,34
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|24,75
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|15,86
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.864
|6.963
|90,00
|
|Yarım
|3.345
|3.401
|44,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,04
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,53
|12,55
|0,19
|
|B. Petrol
|91,61
|91,61
|2,75
|