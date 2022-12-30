***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 21:04
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Demre Otel Projesi, Büyükkum Mahallesi,Çamlık Caddesi (Daimi ve Müstakil Üst Hakkı)
Rapor Tarihi
23.12.2022
Açıklamalar
Antalya İli Demre İlçesi Zümrütkaya Mahallesi'nde yer alan daimi ve müstakil üst hakkına ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091665
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
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|Önceki Kapanış
|: 5.477
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5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 83,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 83,4600
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18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0697
|Açılış
|: 8,7500
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|Önceki Kapanış
|: 9,2800
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20,0579
En Düşük
19,9038
18:0514,38
En Yüksek
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|Açılış
|: 14,38
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|Önceki Kapanış
|: 14,38
|
14,54
En Düşük
14,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6992
|18,7069
|% 0,01
|
|Euro
|19,9943
|20,0579
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,5628
|22,6760
|% 0,25
|
|Frank
|20,2095
|20,3313
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9637
|4,9886
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|8,99
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,52
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.391
|7.460
|27,00
|
|Yarım
|3.579
|3.646
|13,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.822
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,03
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|B. Petrol
|84,46
|84,46
|1,00
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