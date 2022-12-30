***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 21:10
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bulvar 216 A.V.M, Ataşehir İstanbul
Rapor Tarihi
23.12.2022
Açıklamalar
İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alan Bulvar 216 A.V.M'sine ilişkin 2022 yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091674
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0532
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0494
En Düşük
19,9038
18:051.095,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.095,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6912
|18,7106
|% 0,03
|
|Euro
|20,0101
|20,0414
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,5427
|22,6558
|% 0,16
|
|Frank
|20,1896
|20,3112
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|8,61
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.096
|4,21
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.393
|7.462
|29,00
|
|Yarım
|3.580
|3.647
|14,00
|
|Çeyrek
|1.796
|1.823
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|0,98
|