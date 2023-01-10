***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.01.2023 13:13
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Büyükyalı İstanbul Projesi Bağmsız Bölümler 2022 Yıl Sonu Değerleme Raporları
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Büyükyalı İstanbul Projesi bağımsız bölümler 2022 Yıl sonu değerleme raporları ekte yer akmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099332
BIST
13:565.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -22,12
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:5618,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:5620,1709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0220
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:561.131,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.131,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:56
|EUHOL
|2,33
|68.184.631
|% 12,02
|
|ACSEL
|77,55
|39.773.288
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|3.563.594
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.459.713
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.823.125
|% 9,98
|
|VKING
|33,30
|716.549
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|190.547.659
|% -9,83
|
|POLTK
|1.935,90
|44.666.723
|% -9,75
|
|KATMR
|2,32
|295.926.233
|% -9,73
|
|ASELS
|60,20
|4.098.555.347
|% 1,86
|
|THYAO
|137,50
|3.805.324.972
|% -0,65
|
|EREGL
|39,96
|3.532.949.178
|% 0,35
|
|KRDMD
|18,97
|2.899.139.567
|% 0,96
|
|EKGYO
|8,88
|2.433.906.422
|% 1,72
|
|EKGYO
|8,88
|2.433.906.422
|% 1,72
|
|YKBNK
|10,03
|1.638.852.957
|% -0,89
|
|KRDMD
|18,97
|2.899.139.567
|% 0,96
|
|KATMR
|2,32
|295.926.233
|% -9,73
|
|SKBNK
|2,85
|309.330.057
|% 0,35
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7736
|18,7774
|% 0,04
|
|Euro
|20,1635
|20,1709
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7763
|22,8905
|% -0,05
|
|Frank
|20,2918
|20,4141
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,49
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,13
|
|Cumhuriyet
|7.627
|7.742
|-18,00
|
|Tam
|7.657
|7.709
|1,00
|
|Yarım
|3.720
|3.771
|0,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|0,18
|