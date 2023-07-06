***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİş İstanbul 34 Plaza Değerleme RaporuRapor Tarihi26.06.2023Açıklamalarİstanbul İli Bağcılar İlçesi'nde yer alan İş İstanbul 34 Plaza'ya ilişkin 26.06.2023 tarihli gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166775BIST