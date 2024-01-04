***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriği34 Portall Plaza Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023Açıklamalarİstanbul İli Başakşehir İlçesi'nde yer alan 34 Portall Plaza'ya ilişkin 29.12.2023 tarihli gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232586BIST