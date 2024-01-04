***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMuğla-Bodrum Akyarlarda Yer Alan Arsanın Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarMuğla İli Bodrum İlçesi Akyarlar Mahallesinde yer alan arsaya ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232590BIST