***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu üye sayısının asgari 6 azami 9 üye olarak değiştirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Görev Taksimi" başlıklı 13. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. Maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş olup, esas sözleşme değişiklikleri 14/05/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844707BIST