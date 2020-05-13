***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.05.2020 14:43
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının asgari 6 azami 9 üye olarak değiştirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Görev Taksimi" başlıklı 13. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. Maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş olup, esas sözleşme değişiklikleri 14/05/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844707
BIST
14:50100.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 784,20
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:506,9806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0174
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9756
14:507,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
14:50383,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,47
|Açılış
|: 383,73
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GYHOL
|29,52
|76.247.146
|% -8,44
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GEDIK
|19,36
|8.307.014
|% -6,74
|
|ASELS
|28,84
|1.475.885.728
|% 5,18
|
|ECILC
|5,94
|511.202.037
|% 9,59
|
|ISFIN
|3,89
|470.511.691
|% 4,29
|
|THYAO
|10,71
|441.905.564
|% 0,66
|
|GARAN
|7,97
|347.177.238
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,30
|161.523.028
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,89
|470.511.691
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,21
|237.980.514
|% 1,38
|
|ODAS
|1,88
|191.973.544
|% 2,17
|
|ECILC
|5,94
|511.202.037
|% 9,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5863
|8,6293
|% 0,39
|
|Frank
|7,1874
|7,2307
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|4,25
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.511
|0,10
|
|Tam
|2.542
|2.576
|0,00
|
|Yarım
|1.240
|1.259
|0,00
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|0,07
|
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