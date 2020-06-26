***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Görev Taksimi" başlıklı 13.maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15.maddesine ilişkin değişiklik, 18.06.2020 tarih ve 10100 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Esas sözleşmenin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No13,15 15/06/2020 18/06/2020 10100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853153BIST