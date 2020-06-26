***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
26.06.2020 17:35
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Görev Süresi ve Görev Taksimi" başlıklı 13.maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15.maddesine ilişkin değişiklik, 18.06.2020 tarih ve 10100 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Esas sözleşmenin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
13,15 15/06/2020 18/06/2020 10100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853153
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,6920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:05389,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,66
|Açılış
|: 389,45
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,81
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4291
|8,4714
|% -0,69
|
|Frank
|7,2022
|7,2456
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|3,15
|
|Altın Gr.
|389
|390
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.544
|3,30
|
|Tam
|2.598
|2.610
|3,40
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|1,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,73
|40,73
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de